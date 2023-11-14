Курсы криптовалют к доллару на 14 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $455.25. Сегодня актив торгуется на уровне $36,708.38018961*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00312 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 ноября 2023 года составляет $0.10868358*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $16.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,066.32342716*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.022. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46729169*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 14 ноября 2023 года составляет $0.99844104*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.83. Актив торгуется на уровне $72.65365555*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.31942682*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0061. Криптовалюта сегодня стоит $0.67711934*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00154. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0761954*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2045601-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-noyabrya-2023-goda/