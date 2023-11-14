Курсы криптовалют к доллару на 14 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $455.25. Сегодня актив торгуется на уровне $36,708.38018961*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00312 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 ноября 2023 года составляет $0.10868358*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $16.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,066.32342716*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.022. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46729169*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 14 ноября 2023 года составляет $0.99844104*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.83. Актив торгуется на уровне $72.65365555*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.31942682*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0061. Криптовалюта сегодня стоит $0.67711934*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00154. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0761954*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.