Курсы криптовалют к доллару на 13 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $86.44. Сегодня актив торгуется на уровне $37,102.88166649*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00178 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 ноября 2023 года составляет $0.10838435*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.46. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,052.86228934*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4679549*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 13 ноября 2023 года составляет $0.99819262*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.89. Актив торгуется на уровне $75.23431045*.
Курс Ethereum Classic за сегодня остался прежний. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.0536827*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0072. Криптовалюта сегодня стоит $0.6633392*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00147. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07836407*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2045402-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-noyabrya-2023-goda/