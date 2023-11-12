Курсы криптовалют к доллару на 12 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $50.96. Сегодня актив торгуется на уровне $37,026.81204322*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 ноября 2023 года составляет $0.10702441*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.96. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,056.17712296*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0389. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4697821*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 12 ноября 2023 года составляет $0.99815713*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.54. Актив торгуется на уровне $74.21754662*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.9361406*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0114. Криптовалюта сегодня стоит $0.66634083*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00271. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07888855*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.