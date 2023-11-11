Курсы криптовалют к доллару на 11 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $304.15. Сегодня актив торгуется на уровне $37,028.33560531*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00577 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 ноября 2023 года составляет $0.10582084*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $75.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,089.53733485*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0088. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42665523*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 11 ноября 2023 года составляет $0.9982372*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.61. Актив торгуется на уровне $72.70545902*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.70. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.8234197*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0168. Криптовалюта сегодня стоит $0.65571142*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00149. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07466559*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.