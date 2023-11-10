Курсы криптовалют к доллару на 10 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $281.68. Сегодня актив торгуется на уровне $36,838.94116726*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 ноября 2023 года составляет $0.09932163*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $201.95. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,017.7335449*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42467713*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 10 ноября 2023 года составляет $0.99871836*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.74. Актив торгуется на уровне $73.07538359*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.81. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.76858034*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0254. Криптовалюта сегодня стоит $0.67464235*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00258. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07375399*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.