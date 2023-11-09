Курсы криптовалют к доллару на 9 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,179.98. Сегодня актив торгуется на уровне $35,689.28218695*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00258 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 ноября 2023 года составляет $0.09807677*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $37.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,894.64749834*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0238. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42435277*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 ноября 2023 года составляет $0.99911846*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.58. Актив торгуется на уровне $73.52115683*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.36639212*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0065. Криптовалюта сегодня стоит $0.68692392*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00259. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07503696*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.