Курсы криптовалют к доллару на 8 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $350.37. Сегодня актив торгуется на уровне $35,136.79365671*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00061 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 ноября 2023 года составляет $0.09662756*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $8.22. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,880.78915797*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.01. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41761802*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 8 ноября 2023 года составляет $0.99891746*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.32. Актив торгуется на уровне $72.95489531*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.04860438*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0053. Криптовалюта сегодня стоит $0.68211938*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07358208*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.