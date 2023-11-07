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Курсы криптовалют к доллару на 7 ноября 2023 года

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Монеты эфира
Монеты эфира. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $63.00. Сегодня актив торгуется на уровне $35,004.84719723*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00071 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 ноября 2023 года составляет $0.09766094*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.57. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,892.5928605*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0061. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42383281*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 7 ноября 2023 года составляет $0.99830963*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.47. Актив торгуется на уровне $73.15631138*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.38664962*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0088. Криптовалюта сегодня стоит $0.70052276*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00286. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07415336*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2044447-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-noyabrya-2023-goda/

Автор: Екатерина Сохарева

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Курсы криптовалют к доллару на 7 ноября 2023 года

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