Курсы криптовалют к доллару на 6 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $296.35. Сегодня актив торгуется на уровне $35,019.46323791*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 ноября 2023 года составляет $0.09825535*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $0.95. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,886.93475976*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0069. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40676058*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 6 ноября 2023 года составляет $0.9986381*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.30. Актив торгуется на уровне $71.42367947*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.93730383*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0562. Криптовалюта сегодня стоит $0.65260217*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00185. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07071492*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.