Курсы криптовалют к доллару на 2 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,173.82. Сегодня актив торгуется на уровне $34,873.49104924*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00363 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 ноября 2023 года составляет $0.09924488*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $49.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,826.25155875*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0488. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38629286*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 2 ноября 2023 года составляет $0.99967951*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.10. Актив торгуется на уровне $68.67677764*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.56448957*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0196. Криптовалюта сегодня стоит $0.60230793*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06770526*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.