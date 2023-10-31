Курсы криптовалют к доллару на 31 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $64.01. Сегодня актив торгуется на уровне $34,462.8351139*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00183 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 октября 2023 года составляет $0.09507255*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,807.37124621*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0072. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37474151*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 31 октября 2023 года составляет $0.9993421*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.58. Актив торгуется на уровне $68.919488*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.70614875*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0193. Криптовалюта сегодня стоит $0.57042922*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06925481*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.