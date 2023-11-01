Курсы криптовалют к доллару на 1 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $212.00. Сегодня актив торгуется на уровне $34,388.62773236*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00107 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 ноября 2023 года составляет $0.0964542*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,802.57675835*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0116. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36355386*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 1 ноября 2023 года составляет $0.99963466*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.47. Актив торгуется на уровне $69.12272759*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.82. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.30898222*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0183. Криптовалюта сегодня стоит $0.59443251*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06836677*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2043503-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-noyabrya-2023-goda/