Курсы криптовалют к доллару на 1 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $212.00. Сегодня актив торгуется на уровне $34,388.62773236*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00107 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 ноября 2023 года составляет $0.0964542*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,802.57675835*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0116. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36355386*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 1 ноября 2023 года составляет $0.99963466*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.47. Актив торгуется на уровне $69.12272759*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.82. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.30898222*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0183. Криптовалюта сегодня стоит $0.59443251*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06836677*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.