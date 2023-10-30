Курсы криптовалют к доллару на 30 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $302.43. Сегодня актив торгуется на уровне $34,428.54410716*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 октября 2023 года составляет $0.09473537*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,791.92884609*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0329. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37810872*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 30 октября 2023 года составляет $0.99989755*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.93. Актив торгуется на уровне $68.48236412*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.47799502*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0121. Криптовалюта сегодня стоит $0.55432608*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06912333*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.