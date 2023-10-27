Курсы криптовалют к доллару на 27 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $673.27. Сегодня актив торгуется на уровне $34,219.27395928*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00027 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 октября 2023 года составляет $0.09291609*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $25.25. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,812.44939383*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0072. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34987637*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 27 октября 2023 года составляет $0.99792147*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.92. Актив торгуется на уровне $68.81115389*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.5760026*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0044. Криптовалюта сегодня стоит $0.55440731*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07203995*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.