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Почему казахстанцам могут не вернуть деньги, украденные через криптобиржи, рассказала эксперт

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Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги криптоинвесторов могут быть потеряны из-за взлома или сбоя в системе. На такие случаи есть гарантийные фонды, но с определенными правилами и исключениями. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Криптоактивы являются одним из инструментов для хранения денежных накоплений, инвестирования и даже активной торговли – трейдинга.

Все это используется криптоинвесторами для получения выгоды и приумножения своих сбережений. Однако иногда они могут столкнуться с потерей активов из-за взлома аккаунта, ошибки в переводе криптовалюты, сбоев в системе и так далее.

Ранее мы рассказывали, что в таких случаях криптобиржи могут иметь специальные фонды гарантирования и защиты инвесторов.

Однако, как отмечает GR директор Binance в СНГ Ольга Гончарова, не все случаи покрываются гарантией.

Как работает защита активов

Специальные страховые фонды криптовалютных бирж предназначены для защиты инвесторов. Они компенсируют пользователям их потери.

"10% от всех сборов за торговлю на Binance отправляются непосредственно в SAFU (Secure Asset Fund for Users).

Эти средства находятся в холодном хранении для максимальной безопасности. И в случае утечки активов или взлома биржа использовал бы их для возмещения утрат пользователям.

Это уже помогало защитить инвесторов в нескольких случаях.

Однако для пользователей важно помнить, что SAFU и другие меры защиты не освобождают их от необходимости придерживаться хороших практик безопасности", – отмечает Ольга Гончарова.

Соответственно, подобные фонды создаются для компенсации потерь, связанных с взломами или сбоями, которые происходят со стороны платформы. И они покрывают не все риски.

Планшет
Покупка цифрового актива. Иллюстративное фото: pexels.com/Morty Jameson

В каких случаях защита не распространяется

Как отмечает эксперт, есть некоторые случаи, когда гарантия не покрывает потери активов участников биржи. Например, к ним относятся:

  • ошибки пользователя – отправка криптовалюты на неправильный адрес или раскрытие своих логина и пароля;
  • личные взломы или кражи – если это связано со слабой установленной пользователем защитой (без двухфакторной аутентификации) или раскрытием им своих персональных данных, чего биржи не могут контролировать;
  • потери из-за внешнего мошенничества или фишинга – если пользователь становится жертвой фишинга, мошеннического письма или веб-сайта, SAFU, скорее всего, не покроет эти потери, поскольку они произошли в результате действий самого инвестора;
  • потери из-за рыночных рисков – если активы теряются или обесцениваются в результате торговли или инвестирования, SAFU не покроет эти потери.

Поэтому, инвестируя в цифровые активы, важно помнить о личных мерах обеспечения безопасности. И если деньги и криптовалюта будут потеряны из-за сбоев и недочетов со стороны криптобирж, то убытки могут быть возмещены.

А несоблюдение личных правил защиты аккаунта может привести к безвозвратным финансовым потерям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2041453-pochemu-kazahstantsam-mogut-ne-vernut-dengi-ukradennye-cherez-kriptobirzhi-rasskazala-ekspert/

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