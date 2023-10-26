Курсы криптовалют к доллару на 26 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $786.69. Сегодня актив торгуется на уровне $34,478.7412484*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 октября 2023 года составляет $0.09329594*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $27.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,790.23269598*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0114. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34678578*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 октября 2023 года составляет $0.99865223*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.50. Актив торгуется на уровне $68.96958839*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.42459826*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0034. Криптовалюта сегодня стоит $0.5534671*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00544. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06852002*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.