Курсы криптовалют к доллару на 23 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $851.77. Сегодня актив торгуется на уровне $30,097.89043203*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00095 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 октября 2023 года составляет $0.09052544*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $65.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,655.52786691*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30044958*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 23 октября 2023 года составляет $0.99906232*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.49. Актив торгуется на уровне $64.88499667*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.65849933*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0044. Криптовалюта сегодня стоит $0.52051125*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00139. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06132303*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.