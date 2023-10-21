Курсы криптовалют к доллару на 21 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $358.22. Сегодня актив торгуется на уровне $29,597.76923376*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00054 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 октября 2023 года составляет $0.09110941*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.44. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,605.56542289*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0059. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28592433*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 21 октября 2023 года составляет $0.99909519*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.22. Актив торгуется на уровне $63.40437575*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.33829632*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.007. Криптовалюта сегодня стоит $0.51717902*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0598763*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.