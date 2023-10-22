Курсы криптовалют к доллару на 22 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $302.96. Сегодня актив торгуется на уровне $29,908.99300574*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00073 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 октября 2023 года составляет $0.09117768*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $31.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,622.532741*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0095. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29555494*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 22 октября 2023 года составляет $0.99903555*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.04. Актив торгуется на уровне $64.61672151*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.62478897*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0061. Криптовалюта сегодня стоит $0.52117418*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00149. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0609256*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.