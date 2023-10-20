Курсы криптовалют к доллару на 20 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $986.29. Сегодня актив торгуется на уровне $28,670.78097996*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00159 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 октября 2023 года составляет $0.08949203*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $38.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,563.83497029*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27733111*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 20 октября 2023 года составляет $0.99911397*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.22. Актив торгуется на уровне $61.40307692*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.82520589*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0375. Криптовалюта сегодня стоит $0.50204706*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05867648*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.