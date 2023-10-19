Курсы криптовалют к доллару на 19 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $254.42. Сегодня актив торгуется на уровне $28,417.88143005*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 октября 2023 года составляет $0.08903111*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,567.56854795*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27791416*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 19 октября 2023 года составляет $0.99896227*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.73. Актив торгуется на уровне $61.34518756*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.85774972*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0071. Криптовалюта сегодня стоит $0.48828396*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05856518*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.