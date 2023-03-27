Стоимость золота приближается к своему максимальному значению в Казахстане

Золотые слитки. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

С начала марта золото сильно подорожало в Казахстане, и сейчас цены приблизились к своим максимальным значениям. О том, сколько сейчас стоит один грамм драгоценного металла, узнали журналисты NUR.KZ.

Более года назад в Казахстане не только резко ослабла национальная валюта, а курс доллара превысил 500 тенге, но и сильно выросла стоимость золота.

Если 24 февраля 2022 года стоимость грамма этого драгметалла, по данным Национального банка РК, составляла 26 647,76 тенге, то через день она выросла уже до 29 489,67 тенге, то есть сразу почти на 11% за день.

Свой максимум за всю историю ведения статистики золото достигло 10 марта 2022 года – тогда один грамм стоил 33 074,97 тенге. Однако затем "золотой" курс постепенно начал снижаться. Последний раз цены выше 29 тыс. тенге фиксировались лишь 5 апреля 2022 года.

Спустя год золото постепенно возвращает свои потерянные позиции. Рост цен начался еще в конце 2022 года. Тогда с ноября по конец декабря золото подорожало на 12,8%.

В марте рост продолжился и теперь грамм золота, по данным Нацбанка, составляет 29 347,83 тенге. Другими словами, цены приблизились к своему максимальному значению, зафиксированному в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2014149-stoimost-zolota-priblizhaetsya-k-svoemu-maksimalnomu-znacheniyu-v-kazahstane/