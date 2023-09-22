Золото дорожает: покупают ли его казахстанцы, рассказали в Нацбанке

В августе золото в Казахстане подорожало примерно на 2,46%. На этом фоне казахстанцы скупили более 3 тыс. золотых слитков. Сколько этот драгоценный металл стоит сейчас, читайте в материале NUR.KZ.
Золото может оказаться одним из лучших инструментов для долгосрочных инвестиций в Казахстане. За последние семь дней, то есть с 14 по 22 сентября один грамм драгоценного металла, по данным Национального банка РК, подорожал сразу на 3,19% – с 28 524 тенге до 29 433 тенге.
Впрочем, дорожало золото и в августе – если в начале месяца грамм по официальному курсу стоил 28 045 тенге, то к 1 сентября его стоимость увеличилась на 2,46% – до 28 734 тенге.
За это время, по сообщению Нацбанка, казахстанцы успели приобрести 3 072 мерных золотых слитков общим весом 137,2 килограмма. В пересчете на тенге это более 4 млрд тенге.
Чаще всего золото покупали жители Алматы – на них пришлось 1 527 слитков. Следом идут жители Шымкента – 693 слитка и Астаны – 221 слиток. Также отметились жители Павлодарской и Карагандинской области, которые в августе приобрели 111 и 161 слиток соответственно.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения было продано 138 255 золотых слитков общим весом 4,8 тонны (141,3 млрд тенге).
При этом на обратный выкуп казахстанцы за все время сдали обратно 24 500 золотых слитков общим весом 644 килограмма, что в денежном выражении составляет более 18,9 млрд тенге по текущему курсу Нацбанка.
Напомним, что весной этого года также наблюдался резкий рост цен на золото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037692-zoloto-dorozhaet-pokupayut-li-ego-kazahstantsy-rasskazali-v-natsbanke/