Золото дорожает: покупают ли его казахстанцы, рассказали в Нацбанке

В августе золото в Казахстане подорожало примерно на 2,46%. На этом фоне казахстанцы скупили более 3 тыс. золотых слитков. Сколько этот драгоценный металл стоит сейчас, читайте в материале NUR.KZ.

Золото может оказаться одним из лучших инструментов для долгосрочных инвестиций в Казахстане. За последние семь дней, то есть с 14 по 22 сентября один грамм драгоценного металла, по данным Национального банка РК, подорожал сразу на 3,19% – с 28 524 тенге до 29 433 тенге.

Впрочем, дорожало золото и в августе – если в начале месяца грамм по официальному курсу стоил 28 045 тенге, то к 1 сентября его стоимость увеличилась на 2,46% – до 28 734 тенге.

За это время, по сообщению Нацбанка, казахстанцы успели приобрести 3 072 мерных золотых слитков общим весом 137,2 килограмма. В пересчете на тенге это более 4 млрд тенге.

Чаще всего золото покупали жители Алматы – на них пришлось 1 527 слитков. Следом идут жители Шымкента – 693 слитка и Астаны – 221 слиток. Также отметились жители Павлодарской и Карагандинской области, которые в августе приобрели 111 и 161 слиток соответственно.

Реализация золотых слитков в августе 2023 года. Инфографика: Национальный банк РК

Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения было продано 138 255 золотых слитков общим весом 4,8 тонны (141,3 млрд тенге).

Реализация золотых слитков в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

При этом на обратный выкуп казахстанцы за все время сдали обратно 24 500 золотых слитков общим весом 644 килограмма, что в денежном выражении составляет более 18,9 млрд тенге по текущему курсу Нацбанка.

Напомним, что весной этого года также наблюдался резкий рост цен на золото.