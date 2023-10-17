Курсы криптовалют к доллару на 17 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,030.18. Сегодня актив торгуется на уровне $28,267.46384212*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00179 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 октября 2023 года составляет $0.08837654*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $26.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,590.79271068*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28966213*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 17 октября 2023 года составляет $0.99924632*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.21. Актив торгуется на уровне $63.72055829*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.34994636*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.49568039*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06021598*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2041282-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-oktyabrya-2023-goda/