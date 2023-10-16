Курсы криптовалют к доллару на 16 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $357.89. Сегодня актив торгуется на уровне $27,071.36468712*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00201 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 октября 2023 года составляет $0.08588677*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,557.61334664*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28689525*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 16 октября 2023 года составляет $0.99897376*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.23. Актив торгуется на уровне $61.68860357*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.95162449*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.002. Криптовалюта сегодня стоит $0.48732634*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05935781*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.