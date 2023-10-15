Курсы криптовалют к доллару на 15 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $51.39. Сегодня актив торгуется на уровне $26,878.81309169*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00059 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 октября 2023 года составляет $0.08529248*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,551.69146135*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2848094*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 15 октября 2023 года составляет $0.99916536*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.09. Актив торгуется на уровне $61.65980707*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.93875082*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0002. Криптовалюта сегодня стоит $0.48581642*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00083. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05931869*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.