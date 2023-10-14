Курсы криптовалют к доллару на 14 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $150.17. Сегодня актив торгуется на уровне $26,860.47884158*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 октября 2023 года составляет $0.08535793*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.94. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,551.24956135*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0064. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28175623*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 14 октября 2023 года составляет $0.99928366*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.48. Актив торгуется на уровне $61.45885224*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.81626105*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0026. Криптовалюта сегодня стоит $0.48285663*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05838194*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2040982-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-oktyabrya-2023-goda/