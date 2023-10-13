Курсы криптовалют к доллару на 13 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $65.38. Сегодня актив торгуется на уровне $26,751.03235971*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 октября 2023 года составляет $0.08537965*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,542.39283088*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27765025*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 13 октября 2023 года составляет $0.99924008*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.12. Актив торгуется на уровне $61.11412244*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.83885572*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.48021852*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05786975*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.