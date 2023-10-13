Курсы криптовалют к доллару на 13 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $65.38. Сегодня актив торгуется на уровне $26,751.03235971*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 октября 2023 года составляет $0.08537965*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,542.39283088*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27765025*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 13 октября 2023 года составляет $0.99924008*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.12. Актив торгуется на уровне $61.11412244*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.83885572*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.48021852*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05786975*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2040847-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-oktyabrya-2023-goda/