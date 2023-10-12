Курсы криптовалют к доллару на 12 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $166.34. Сегодня актив торгуется на уровне $26,904.96103849*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00049 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 октября 2023 года составляет $0.08614606*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $5.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,562.9117722*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0014. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27605034*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 12 октября 2023 года составляет $0.99973963*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.41. Актив торгуется на уровне $61.74483818*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.83712216*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.48561765*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05837973*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.