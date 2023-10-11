Курсы криптовалют к доллару на 11 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $619.99. Сегодня актив торгуется на уровне $27,412.41938825*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00081 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 октября 2023 года составляет $0.08631766*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $28.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,571.00914955*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27817383*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0009. Курс TUSD 11 октября 2023 года составляет $0.99988555*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.59. Актив торгуется на уровне $63.13896382*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.93726205*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0106. Криптовалюта сегодня стоит $0.49634268*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00019. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05886994*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.