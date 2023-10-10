Курсы криптовалют к доллару на 10 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $290.90. Сегодня актив торгуется на уровне $27,564.8110971*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00176 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 октября 2023 года составляет $0.08668218*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $48.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,586.10052207*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0167. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28397982*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 10 октября 2023 года составляет $0.99874525*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.69. Актив торгуется на уровне $63.25133528*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.39. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.02224202*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0185. Криптовалюта сегодня стоит $0.50323654*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00191. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05897909*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2040305-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-oktyabrya-2023-goda/