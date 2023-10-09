Курсы криптовалют к доллару на 9 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $141.87. Сегодня актив торгуется на уровне $27,899.31509496*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 октября 2023 года составляет $0.08789733*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $5.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,628.82751038*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29663446*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 9 октября 2023 года составляет $0.99876938*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.94. Актив торгуется на уровне $65.45935559*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.49254256*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.51856571*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00068. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0610548*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.