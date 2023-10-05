Курсы криптовалют к доллару на 5 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $224.32. Сегодня актив торгуется на уровне $27,586.40923732*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 октября 2023 года составляет $0.08894269*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,643.36292128*.

Криптовалюта Decentraland за сутки не изменилась в цене. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29609895*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 5 октября 2023 года составляет $0.99880317*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.41. Актив торгуется на уровне $64.30944814*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.59821127*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0063. Криптовалюта сегодня стоит $0.53167772*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06109746*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.