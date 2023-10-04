Курсы криптовалют к доллару на 4 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $172.60. Сегодня актив торгуется на уровне $27,424.64321115*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00089 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 октября 2023 года составляет $0.08887873*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $24.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,651.7127827*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0161. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30160553*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 4 октября 2023 года составляет $0.99855704*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.96. Актив торгуется на уровне $65.15316464*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.85. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.90242064*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0218. Криптовалюта сегодня стоит $0.52369156*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00132. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06129718*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.