Курсы криптовалют к доллару на 3 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $527.79. Сегодня актив торгуется на уровне $28,007.49188026*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00207 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 октября 2023 года составляет $0.08878475*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $63.84. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,694.16160576*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0132. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31632036*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 3 октября 2023 года составляет $0.99869136*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.64. Актив торгуется на уровне $66.9138737*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.44671494*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.012. Криптовалюта сегодня стоит $0.51838222*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00137. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06271579*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.