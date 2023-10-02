Курсы криптовалют к доллару на 2 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,083.04. Сегодня актив торгуется на уровне $27,585.93700443*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00204 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 октября 2023 года составляет $0.08931747*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $55.06. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,707.02869663*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0126. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31950147*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 2 октября 2023 года составляет $0.99864548*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.86. Актив торгуется на уровне $67.35073978*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.49610766*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0089. Криптовалюта сегодня стоит $0.52098653*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00146. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06274953*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.