Курсы криптовалют к доллару на 1 октября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 октября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $129.48. Сегодня актив торгуется на уровне $26,984.95294569*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00069 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 октября 2023 года составляет $0.0886308*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,677.64201547*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30925699*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 1 октября 2023 года составляет $0.99863046*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.53. Актив торгуется на уровне $66.03684198*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.43053552*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.5166934*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06219017*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.