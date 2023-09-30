Курсы криптовалют к доллару на 30 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $39.39. Сегодня актив торгуется на уровне $26,951.17521933*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 сентября 2023 года составляет $0.08885988*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,670.34338762*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31144129*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 30 сентября 2023 года составляет $0.99872993*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.28. Актив торгуется на уровне $65.77052985*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.87082371*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0077. Криптовалюта сегодня стоит $0.52725851*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06191446*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.