Курсы криптовалют к доллару на 27 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $69.89. Сегодня актив торгуется на уровне $26,223.81757145*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00045 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 сентября 2023 года составляет $0.08471371*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,589.46263996*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2960408*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 27 сентября 2023 года составляет $0.9986235*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.52. Актив торгуется на уровне $64.10105834*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.10993991*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0026. Криптовалюта сегодня стоит $0.50159059*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06040554*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.