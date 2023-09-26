Курсы криптовалют к доллару на 26 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $196.42. Сегодня актив торгуется на уровне $26,221.33836379*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00066 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 сентября 2023 года составляет $0.08433717*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,582.78910242*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0027. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2971819*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 26 сентября 2023 года составляет $0.99870577*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.35. Актив торгуется на уровне $64.47669945*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.19828207*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.49958473*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06086562*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.