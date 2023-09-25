Курсы криптовалют к доллару на 25 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $413.48. Сегодня актив торгуется на уровне $26,409.91856699*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00037 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 сентября 2023 года составляет $0.08396443*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $14.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,585.63992847*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29667891*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 25 сентября 2023 года составляет $0.9986799*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.54. Актив торгуется на уровне $64.20228729*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.17642425*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0058. Криптовалюта сегодня стоит $0.50530161*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00073. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06109698*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.