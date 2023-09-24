Курсы криптовалют к доллару на 24 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $39.58. Сегодня актив торгуется на уровне $26,574.8204079*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 сентября 2023 года составляет $0.08358132*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $1.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,592.54441312*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29381099*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 24 сентября 2023 года составляет $0.99869889*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.07. Актив торгуется на уровне $64.86316086*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.25715773*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.50992535*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06154723*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.