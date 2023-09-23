Курсы криптовалют к доллару на 23 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $104.59. Сегодня актив торгуется на уровне $26,613.0856049*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 сентября 2023 года составляет $0.08359432*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $4.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,594.54682482*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29394098*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 23 сентября 2023 года составляет $0.99852979*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.38. Актив торгуется на уровне $64.75775238*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.21113473*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0014. Криптовалюта сегодня стоит $0.5111985*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00014. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06155339*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.