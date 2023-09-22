Курсы криптовалют к доллару на 22 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $405.60. Сегодня актив торгуется на уровне $26,660.98195286*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00128 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 сентября 2023 года составляет $0.08343644*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $28.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,594.3333859*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29522266*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 22 сентября 2023 года составляет $0.99869442*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.16. Актив торгуется на уровне $64.30794009*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.28828347*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0058. Криптовалюта сегодня стоит $0.50800078*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00127. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06191596*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.