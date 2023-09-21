Курсы криптовалют к доллару на 21 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $68.13. Сегодня актив торгуется на уровне $27,082.08807823*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 сентября 2023 года составляет $0.08451983*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,626.29604339*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29780185*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 21 сентября 2023 года составляет $0.9989615*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.85. Актив торгуется на уровне $65.15327212*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.5362583*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.51625009*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06228913*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2037507-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-sentyabrya-2023-goda/