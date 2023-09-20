Курсы криптовалют к доллару на 20 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $299.84. Сегодня актив торгуется на уровне $27,164.04685098*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 сентября 2023 года составляет $0.08446095*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,645.15290956*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29735838*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 20 сентября 2023 года составляет $0.99901413*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.30. Актив торгуется на уровне $67.35648633*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.74925521*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0147. Криптовалюта сегодня стоит $0.51094111*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06267398*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.