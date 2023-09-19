Курсы криптовалют к доллару на 19 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $146.99. Сегодня актив торгуется на уровне $26,979.94303737*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 сентября 2023 года составляет $0.08424128*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,645.3627212*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29343405*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 19 сентября 2023 года составляет $0.99897287*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.69. Актив торгуется на уровне $66.2400114*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.82339431*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.011. Криптовалюта сегодня стоит $0.50140388*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06212785*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.