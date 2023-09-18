Курсы криптовалют к доллару на 18 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $137.66. Сегодня актив торгуется на уровне $26,541.81977832*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00081 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 сентября 2023 года составляет $0.08349011*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $1.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,624.00620152*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0059. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29100649*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 18 сентября 2023 года составляет $0.99888739*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.73. Актив торгуется на уровне $63.82358424*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.4223464*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0002. Криптовалюта сегодня стоит $0.49436249*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06168659*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.