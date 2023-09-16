Курсы криптовалют к доллару на 16 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $4.06. Сегодня актив торгуется на уровне $26,522.42598577*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 сентября 2023 года составляет $0.08375425*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.31. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,632.35063117*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2935869*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 16 сентября 2023 года составляет $0.9985429*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.94. Актив торгуется на уровне $64.39776203*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.54260125*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0027. Криптовалюта сегодня стоит $0.49731604*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00031. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06219097*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2036850-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-sentyabrya-2023-goda/