Курсы криптовалют к доллару на 15 сентября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 сентября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $349.71. Сегодня актив торгуется на уровне $26,527.89536314*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00256 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 сентября 2023 года составляет $0.08268788*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,628.10728958*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29070823*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 15 сентября 2023 года составляет $0.99865313*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.76. Актив торгуется на уровне $62.72238001*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.24431428*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0133. Криптовалюта сегодня стоит $0.48720188*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00085. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06176917*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.